Fakirlikten gelen lezzet dünya listelerine girdi! Tatmak için dünyanın dört bir köşesinden Sakarya'ya geliyorlar

6

Kocaeli'den Sakarya'ya gelen Nezir Yakar, "Hususi olarak ıslama köfte yemek için geldik. Sakarya'nın lezzeti dünyaya açıldı" derken Düzce'den iş için gelen ve tescilli yemeğin tadına bakan Rasim Çakmak, "Islama köfte dünya listesinde 59'uncu sırada yer alıyormuş ama bence daha üst sıralarda olması gerekiyor" diye konuştu. İstanbul'dan Sakarya'ya ıslama köfte yemeye gelen İbrahim Kızılkaya, "Denemek için bir porsiyon söyledim daha sonrasın iki porsiyon daha söyledim. Türkiye'de ve Sakarya'da böyle bir lezzet olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Bu lezzettin daha üst sıralarında olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.