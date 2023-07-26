Bir garip olay! Misafirliğe gittiği ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı

Mardin'de oturan Hülya A., bir hafta önce Eskişehir'deki ablası N.A.'nın yanına misafirliğe geldi. Hülya A. dün akşam herkes uyuduğu sırada ablası N.A.'nın 1 hafta önce doğum yapan gelini E.A.'nın erkek bebeğini alıp, evden ayrıldı. Bebek ve Hülya A.'nın evde olmadığını fark eden aile fertleri polise haber verdi. Eskişehir polisi, Hülya A.'nın bir taksiyle Konya'nın Akşehir istikametine gittiğini saptadı. Ardından durum Akşehir polisine bildirildi. Polis, ilçe girişinde aracı durdurup, Hülya A.'yı gözaltına aldı. Yanındaki bebek de Akşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir'den gelen ailesine teslim edildi.



Hülya A., ifadesinde, ''İkiz çocuğum öldüğü için psikolojim iyi değildi. Bebeği yaşadığım Mardin'e götürmek için kaçırdım'' dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Hülya A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.