Bingöl’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 9 Ocak 2026 Cuma Bingöl’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
08.01.2026 - 22:57Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bingöl’de kar yağışı etkili oluyor. Bingöl’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.
Karlıova Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla eğitime 9 Ocak Cuma günü 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 09.01.2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” denildi.