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GündemUrfalı tarım işçisi Amasya'da mikrofonu eline aldı: Tarlada ünlü sanatçılardan destek bekliyor
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Urfalı tarım işçisi Amasya'da mikrofonu eline aldı: Tarlada ünlü sanatçılardan destek bekliyor

05.07.2026 - 13:15Güncellenme Tarihi:

Amasya'da soğan tarlasında çalışan Şanlıurfa Siverekli tarım işçisi, tarlada şarkı söyleyip konser veriyor. Soğan makasını mikrofon gibi tutup şarkıları yanık sesiyle seslendiren evli ve 8 çocuk babası Hüseyin Akkılıç, şarkıcı olmanın hayalini kuruyor.

1Urfalı tarım işçisi Amasya'da mikrofonu eline aldı: Tarlada ünlü sanatçılardan destek bekliyor

Tarlada her gün molalarda şarkı söylemeyi eksik etmeyip konsantre olmak için soğan kestiği makası mikrofon gibi tutan 39 yaşındaki Hüseyin Akkılıç, beğendiği ünlü sanatçıların eserlerini kendi yorumuyla seslendiriyor.

2Urfalı tarım işçisi Amasya'da mikrofonu eline aldı: Tarlada ünlü sanatçılardan destek bekliyor

Ömrü şehir şehir dolaştığı tarlalarda süren Siverekli yetenek, şarkı yarışmalarına ise işleri nedeniyle katılamadığını söyledi.

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3Urfalı tarım işçisi Amasya'da mikrofonu eline aldı: Tarlada ünlü sanatçılardan destek bekliyor

Müzik sektöründen ve ünlü sanatçılardan destek bekleyen Akkılıç, "Şarkı, türkü söylemeyi çok seviyorum. Şarkıcı olmak istiyorum. Birilerinin bana el uzatmasını bekliyorum" diye konuştu.

4Urfalı tarım işçisi Amasya'da mikrofonu eline aldı: Tarlada ünlü sanatçılardan destek bekliyor