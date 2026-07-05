Urfalı tarım işçisi Amasya'da mikrofonu eline aldı: Tarlada ünlü sanatçılardan destek bekliyor
05.07.2026 - 13:15Güncellenme Tarihi:
Amasya'da soğan tarlasında çalışan Şanlıurfa Siverekli tarım işçisi, tarlada şarkı söyleyip konser veriyor. Soğan makasını mikrofon gibi tutup şarkıları yanık sesiyle seslendiren evli ve 8 çocuk babası Hüseyin Akkılıç, şarkıcı olmanın hayalini kuruyor.
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Tarlada her gün molalarda şarkı söylemeyi eksik etmeyip konsantre olmak için soğan kestiği makası mikrofon gibi tutan 39 yaşındaki Hüseyin Akkılıç, beğendiği ünlü sanatçıların eserlerini kendi yorumuyla seslendiriyor.
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Ömrü şehir şehir dolaştığı tarlalarda süren Siverekli yetenek, şarkı yarışmalarına ise işleri nedeniyle katılamadığını söyledi.
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Müzik sektöründen ve ünlü sanatçılardan destek bekleyen Akkılıç, "Şarkı, türkü söylemeyi çok seviyorum. Şarkıcı olmak istiyorum. Birilerinin bana el uzatmasını bekliyorum" diye konuştu.
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