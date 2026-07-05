Sakarya'da 116 yıllık gelenek: Yağmur çamur dinlemeden yaşatıyorlar

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"Çok azdır böyle yüz yıllık gelenekler. Bu gelenekler, bizlere, gurbette olan insanlara kültürlerini unutturmuyor. Burada büyük emek var ve emeğin yanı sıra İzmit, Sakarya gibi çevre illerin burada toplaşım ve birlik olması bile bu kültürün yaşatılmasına değer bence" dedi.