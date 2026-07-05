Burdur'da 'Hastaneye gidiyorum' diyerek kaybolan Sudenaz, 'nikah' için evden ayrılmış

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Kendisiyle ilgili haberleri ulusal basından öğrenen Sudenaz S. ve beraberinde gittiği Mesut V., Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarmaya gitti. Sorgun Jandarma Komutanlığı, Sudenaz S. ile Mesut V.'nin kendilerine geldiğini Ağlasun Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Sudenaz S., "Ben 18 yaşındayım. Kendi isteğimle Mesut V. ile habersizce kaçtım. Aileme nereye gittiğimi söylemedim. Dün kendimizle ilgili haberlerin yayımlandığını görünce Yozgat ili Sorgun ilçesinde jandarmaya gidip burada olduğumuzu beyan ettik. Babamla telefonda konuştuk. Mesut V. ile bu hafta içinde nikah kıyıp daha sonra Ağlasun ilçesi Çamlıdere köyüme ailemin yanına gelerek ziyaret edeceğim" diye konuştu.