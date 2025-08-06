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GündemBilecik'te eski devlet hastanesinin yerine kuruluyor! Yıkım çalışmaları başladı
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Bilecik'te eski devlet hastanesinin yerine kuruluyor! Yıkım çalışmaları başladı

06.08.2025 - 14:53Güncellenme Tarihi:
Bilecik'te eski devlet hastanesinin yerine kuruluyor! Yıkım çalışmaları başladı

Bilecik’teki eski Devlet Hastanesi, yıllardır atıl durumda kalmasının ardından yıkılıyor.

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Belediye ekiplerinin başlattığı yıkım çalışmaları hızla devam ederken, alanın yerine psikiyatri servisi inşa edilecek.

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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olan yeni psikiyatri servisi, bölgede ruh sağlığı hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında, hem yataklı servisler hem de poliklinik hizmetleri sunulacak. Belediye yetkilileri, yıkım sürecinin çevre güvenliği ön planda tutularak yürütüldüğünü belirtirken, inşaat çalışmalarının ise en kısa sürede başlayacağı ifade edildi.

Bilecikte eski devlet hastanesinin yerine kuruluyor Yıkım çalışmaları başladı

Yeni psikiyatri servisinin modern tıbbi donanımlarla donatılarak, uzman hekim kadrosuyla bölge halkına hizmet vermesi planlanıyor. Yıllardır atıl kalan eski poliklinik binasının dönüşüm süreci, kentte sağlık alanında yapılan yatırımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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