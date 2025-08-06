Trakya'da İlkeren üzümü hasadı başladı! 40 ton rekolte bekleniyor: Salkımı 600 gramı buluyor

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Trakya İlkeren üzüm çeşidinin ülke bağcılığına kazandırılan önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Ergönül, "Trakya İlkeren üzüm çeşidi Türkiye'nin ve hatta dünyanın en erken olgunlaşan üzüm çeşitlerinden biridir. Erkencilik çok önemli. Piyasada üzümün olmadığı dönemde bir üzüm çeşidini piyasaya sunmuş oluyorsunuz. Kurumumuz tarafından geliştirilmiş bir çeşit. Siyah renkli ve çekirdekli. Salkımları 600 gram civarında ve oldukça verimli bir çeşidimiz." diye konuştu.