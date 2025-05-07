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Beyşehir'de meyve bahçelerine yakın kontrol! Bahar döneminde de devam ediyor

07.05.2025 - 15:44Güncellenme Tarihi:
Beyşehir'de meyve bahçelerine yakın kontrol! Bahar döneminde de devam ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meyve bahçeleri hastalık ve zararlılara karşı bahar döneminde de yakından takip ediliyor.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumda görevli teknik personeller tarafından ilçede bulunan meyve bahçelerinde gelişim ve hastalık zararlı kontrollerinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yürütülen çalışmalara İlçe Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "İlçemizdeki meyve bahçelerinde kontroller aralıksız bir şekilde yapılmaktadır. Oluşabilecek risklere karşı erken zamanda önlem alabilmek, üretilen ürünlerin kaliteli ve sağlıklı olması için tüm üretim alanlarımız titizlikle takip edilmektedir. Müdürlüğümüze ait kameralı tuzaklar, feromon tuzaklar ve tahmin uyarı sistemlerimizle meyve bahçelerimiz yakından takip edilmekte, sahadaki gözlemlerimiz sonucu oluşabilecek risklere karşı üreticilerimiz bilgilendirilmektedir. Bitkisel üretim ve zirai mücadele hakkında ayrıntılı bilgi ve teknik destek almak için ilçe müdürlüğümüze başvurulabileceğini hatırlatır, üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu dileriz.

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