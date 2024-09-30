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Beyrut'un kalbi vuruldu! Naim Kasım'dan açıklama: Bu soykırımdan ABD de sorumlu

Kola mahallesindeki saldırıda Filistin Halk Kurtuluş Örgütü'nün üç lideri öldü, Hamas ise Sur'daki hava bombardımanında Lübnan'daki liderinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail gazetesindeki analizde Türkiye'ye özel yer ayrıldı, 'Nasrallah'ın öldürülmesi boşa gidecek' cümlesi dikkat çekici. Bölgeden gelen görüntülerde çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi. Batı medyasında yer alan analizlerde 'nadir görülen' saldırının bölgedeki tırmanışın işareti olduğu belirtildi. CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili ise Washington'ın ortak savunma hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

30.09.2024 - 12:20 |
Beyrut'un kalbi vuruldu! Naim Kasım'dan açıklama: Bu soykırımdan ABD de sorumlu

İsrail'in Lübnan'a yoğun hava saldırılarında bir hafta doldu, başkent Beyrut'ta 2006'daki savaştan bu yana bir ilk yaşandı.

Naim Kasım'dan açıklama: Bu soykırımdan ABD de sorumlu

 Hizbullah Genel Sekreter yardımcısı Naim Kasım yaptığı açıklamada "Halklar Nasrallah'ı seviyordu. Nasrallah Filistin'e aşıktı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Lübnan'a ve özgür tüm insanlara başsağlığı diliyorum. Ey şehitlerin babası Allah sana rahmet etsin. Bilin ki Nasrallah ve onunla birlikte şehit olanların ruhu bizimle." ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;

"Nasrallah ABD'nin önünde set oldu. İşgallerin önünde durdu. İsrail'in dediği gibi 20 komutan yoktu. Toplantıda Nasrallah'ın korumaları vardı. İsrail'in şu anda zarar vermediği bir ev kalmadı. Ya sivillere ya sağlık ekiplerine saldırıyor. Evlerinde oturanları çocukları, kadınları hedef alıyor. Bunlar savaşçı değil. Bunlar sadece sivilleri ve masumları hedef alarak soykırım yapıyor. ABD'de sınırsız destek vererek İsrail'i savunuyor. Bu soykırımdan ABD de sorumlu.

Evet bize darbe vurdular ama acılara rağmen yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın bize vereceği zafer ne zaman olacak bilmiyoruz ancak biz sabredeceğiz. Sayın Nasrallah'ın bize öğrettiği bir yol var. O yol devam edecek. Hizbullah hedefleri yolunda ilerleyecek. Olaylara, bölgemize hakimiz. Meydanda hazırız, düşmanla savaşacağız, meydandan asla çekilmeyeceğiz."

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