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Milas'ta bir ilk! MUSKİ harekete geçti, çalışmalar başladı

01.11.2026 - 07:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Milas'ta bir ilk! MUSKİ harekete geçti, çalışmalar başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas ilçesi Kalınağıl Mahallesi Sazalan mevkiinde daha önce içme suyu şebekesi bulunmayan bölgeye 2 bin metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yapımına başladı.

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MUSKİ ekipleri, Muğla genelinde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında, bugüne kadar şebeke suyu ulaşmayan kırsal yerleşimlere yönelik yatırımlarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında Kalınağıl Mahallesi Sazalan mevkiinde başlatılan 2 bin metrelik hat imalatının tamamlanmasıyla bölgede yaşayan vatandaşlar ilk kez şebeke suyuna kavuşacak.

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MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın destekleri ve öncülüğünde içme suyu altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerine yeni hatlar kazandırılmaya devam edildiği belirtilerek, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, yerleşimin kurulduğu günden bu yana şebeke suyu bulunmayan vatandaşlarımız ilk kez musluklarından kesintisiz içme suyuna kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

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