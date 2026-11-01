Milas'ta bir ilk! MUSKİ harekete geçti, çalışmalar başladı

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MUSKİ ekipleri, Muğla genelinde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında, bugüne kadar şebeke suyu ulaşmayan kırsal yerleşimlere yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Kalınağıl Mahallesi Sazalan mevkiinde başlatılan 2 bin metrelik hat imalatının tamamlanmasıyla bölgede yaşayan vatandaşlar ilk kez şebeke suyuna kavuşacak.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın destekleri ve öncülüğünde içme suyu altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerine yeni hatlar kazandırılmaya devam edildiği belirtilerek, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, yerleşimin kurulduğu günden bu yana şebeke suyu bulunmayan vatandaşlarımız ilk kez musluklarından kesintisiz içme suyuna kavuşacak" ifadelerine yer verildi.