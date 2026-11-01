Ne kebap ne baklava! CNN'in Türk mutfağı listesindeki birinci yemek şaşırttı

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Türk mutfağı, zengin yemek kültürü ve kendine özgü tatlarıyla dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor. ABD merkezli uluslararası haber kanalı CNN International, Türkiye'nin gastronomi mirasını ele aldığı içerikte Türk mutfağının en dikkat çekici 23 lezzetine yer verdi.

"Türk mutfağı: 23 lezzetli yemek" başlığıyla yayımlanan yazıda, Türkiye'nin yalnızca kebaplarıyla tanınmasının mutfak kültürünü anlatmak için yeterli olmadığı vurgulandı. Türk yemeklerinin çok daha geniş bir çeşitliliğe sahip olduğuna dikkat çekildi.

Türk Mutfağının Zenginliği Dünyaya Tanıtıldı

CNN International'ın hazırladığı içerikte, Türkiye'nin verimli topraklarının ve farklı bölgelerde yetişen ürünlerin mutfak kültürüne sağladığı katkı öne çıkarıldı.

Türk yemeklerinin başarısında yalnızca baharatların değil, taze malzemelerin doğru tekniklerle hazırlanmasının da önemli bir rol oynadığı belirtildi. Geleneksel tariflerin özenle hazırlanması ve nesiller boyunca aktarılması, Türk mutfağının ayırt edici özellikleri arasında gösterildi.

Haberde ayrıca Türk toplumunun yemek kültürüne verdiği önemden söz edilirken, usta sanatçı Barış Manço'nun "Domates, Biber, Patlıcan" şarkısına da değinildi.

CNN International'ın Listesinde Hangi Türk Yemekleri Var?

Çorbalardan zeytinyağlılara, et yemeklerinden hamur işlerine ve tatlılara uzanan seçkide Türkiye'nin farklı yörelerinden pek çok lezzet bulunuyor.

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İşte CNN International'ın yayımladığı listedeki 23 Türk lezzeti, orijinal sıralaması korunarak:

1. Piyaz

Haşlanmış kuru fasulyenin soğan, maydanoz ve çeşitli soslarla buluştuğu piyaz, Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında bulunuyor.

2. Ezogelin çorbası

Mercimek, bulgur, pirinç ve baharatlarla hazırlanan ezogelin çorbası, geleneksel Türk sofralarının vazgeçilmez başlangıçlarından biri olarak öne çıkıyor.

3. Şaşkuka

Patlıcan başta olmak üzere çeşitli sebzelerin kızartılarak domatesli sosla bir araya getirildiği şaşkuka, özellikle meze sofralarında tercih ediliyor.

4. Kısır

İnce bulgur, salça, yeşillikler ve çeşitli baharatlarla hazırlanan kısır, Türk mutfağının en çok sevilen soğuk lezzetlerinden biri olarak biliniyor.

5. Mercimek köftesi

Kırmızı mercimek ve ince bulgurla yapılan mercimek köftesi, marul yaprakları ve limon eşliğinde servis edilen geleneksel tatlar arasında yer alıyor.

6. Yaprak sarması

Asma yapraklarının pirinçli veya etli iç harçla doldurulmasıyla hazırlanan yaprak sarması, Türk mutfağının en zahmetli ve sevilen yemeklerinden biri.

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7. İnegöl köfte

Bursa'nın İnegöl ilçesiyle özdeşleşen İnegöl köfte, kendine has hazırlanış biçimi ve lezzetiyle listenin dikkat çeken et yemekleri arasında bulunuyor.

8. İskender kebabı

İnce dilimlenmiş döner etinin pide, tereyağı ve domates sosuyla buluştuğu İskender kebabı, Bursa mutfağının dünyaca tanınan lezzetlerinden biri.

9. Cağ kebabı

Erzurum mutfağının simge yemeklerinden cağ kebabı, marine edilmiş etin yatay şişte odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanıyor.

10. Hamsili pilav

Karadeniz mutfağının özel tariflerinden hamsili pilav, hamsi balığının baharatlı iç pilavla bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan geleneksel bir lezzet.

11. Perde pilavı

Özellikle Siirt mutfağıyla özdeşleşen perde pilavı, hamurla kaplanan iç pilavın fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor.

12. Mantı

Küçük hamur parçalarının iç harçla doldurulup haşlanmasıyla yapılan mantı, yoğurt ve sos eşliğinde servis ediliyor. Kayseri mantısı ise bu yemeğin en bilinen çeşitlerinden biri.

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13. Testi kebabı

Kapadokya bölgesiyle özdeşleşen testi kebabı, et ve sebzelerin toprak testinin içerisinde pişirilmesiyle hazırlanıyor.

14. Gözleme

İnce açılmış hamurun peynir, patates, kıyma veya çeşitli otlarla doldurularak sac üzerinde pişirilmesiyle hazırlanan gözleme, geleneksel hamur işleri arasında yer alıyor.

15. Pide

Farklı iç harçlarla hazırlanan pide, taş fırınlarda pişirilmesi ve kendine özgü şekliyle Türk mutfağının en sevilen yemekleri arasında bulunuyor.

16. Su böreği

İnce açılan yufkaların haşlanıp katmanlar halinde hazırlanmasıyla yapılan su böreği, özellikle peynirli çeşitleriyle sofralarda kendine yer buluyor.

17. Simit

Üzeri susamla kaplanan ve kendine özgü çıtır dokusuyla tanınan simit, Türkiye'nin en popüler sokak lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

18. Lahmacun

İnce hamurun üzerine kıyma, sebze ve baharat karışımı yayılarak fırında pişirilen lahmacun, Türk mutfağının dünyada tanınan lezzetlerinden biri.

19. Çiğ köfte

Özellikle Güneydoğu Anadolu mutfağıyla özdeşleşen çiğ köfte, bulgur ve baharatların yoğrulmasıyla hazırlanıyor. Günümüzde etsiz çeşitleri de oldukça yaygın.

20. Baklava

İncecik açılmış yufkaların arasına fıstık veya ceviz konularak hazırlanan baklava, şerbetli tatlılar arasında Türk mutfağının en bilinen temsilcilerinden biri.

21. Kahramanmaraş dondurması

Salep kullanılarak hazırlanan, yoğun kıvamı ve kendine has esnek dokusuyla dikkat çeken Kahramanmaraş dondurması, Türkiye'nin özgün tatlı lezzetleri arasında bulunuyor.

22. Lokum

Farklı aromalar ve kuruyemişlerle çeşitlendirilen lokum, yüzyıllardır Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan geleneksel şekerlemelerden biri.

23. Ekmek kadayıfı

Şerbetle hazırlanan ve çoğunlukla kaymak eşliğinde sunulan ekmek kadayıfı, Türk mutfağının köklü tatlıları arasında yer alıyor.

Türk mutfağı yalnızca kebaptan ibaret değil

CNN International'ın hazırladığı 23 lezzetlik seçki, Türkiye'nin yemek kültürünün ne kadar geniş bir çeşitliliğe sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Listede et yemeklerinin yanı sıra sebze ağırlıklı tariflerin, geleneksel çorbaların, hamur işlerinin ve tatlıların da yer alması dikkat çekti.

Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü lezzetlerin bir araya getirildiği içerik, Türk mutfağının kebapların çok ötesine uzanan zengin gastronomi mirasını uluslararası okuyuculara tanıttı.