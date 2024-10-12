Beyoğlu'nda polisi bıçaklayan şahsın tehdit videosu ortaya çıktı

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran sabit nokta görevi yapan bir polis memuruna Oytun I., yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmış, saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı. Ensesinden bıçak darbesi alarak yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.



POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırgan Oytun I.’yı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası saldırgan Oytun I., Kasımpaşa’da yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan Oytun I.'nın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



SALDIRI ANI KAMERADA

Polis memurunun, bıçaklı Oytun I. tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Oytun I.'nın polis memurunun arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.



POLİSLERİ TEHDİT ETTİĞİ VİDEOYU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

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Saldırgan Oytun I.'nın, aylar öncesinde sosyal medya hesabında polisleri alenen tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Oytun I.'nın cep telefonu ile kayıt altına alarak sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, "O polisi düelloya davet ediyorum. Orada kalabalıktılar ve silahlıydılar. Bir şey diyemedim. Ama teke tek erkek erkeğe kavga etmek isterim" dediği görüldü.