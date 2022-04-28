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Beykoz'da korkunç olay! Ezilerek can verdi

Beykoz'da geriye doÄŸru kayan otomobil iki kiÅŸiyi ezdi. Duvarla otomobil arasÄ±nda kalan iki kiÅŸiden biri hayatÄ±nÄ± kaybederken diÄŸeri aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

28.04.2022 - 16:46 | | Murat KORKMAZ / Ä°STANBUL, (DHA)
Beykoz'da korkunç olay! Ezilerek can verdi

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Kaza, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡iÄŸdem Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde SakÄ±z Ã‡Ä±kmazÄ± Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, yokuÅŸta Ã§Ä±kan otomobil, bilinmeyen nedenle sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetmesiyle aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru kaydÄ±. Evin duvarÄ±na Ã§arpan otomobil, sokakta yÃ¼rÃ¼yen iki yayaya Ã§arptÄ±.

Beykozda korkunÃ§ olay Ezilerek can verdi

Duvar ile otomobil arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan iki yayadan Emine Demir olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. AdÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen diÄŸer kiÅŸi, aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri sÄ±kÄ±ÅŸan yaralÄ±yÄ± kurtararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti.

Beykozda korkunÃ§ olay Ezilerek can verdi

Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kaza yerine gelen Emine Demir'in yakÄ±nlarÄ± sinir krizi geÃ§irdi. SavcÄ± ve polis incelemesinin ardÄ±ndan Emine Demir'in cansÄ± bedeni Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Beykozda korkunÃ§ olay Ezilerek can verdi

Beykozda korkunÃ§ olay Ezilerek can verdi

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