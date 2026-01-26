Beşiktaş'ta park halindeki 4 araç alev alev yandı

İstanbul Beşiktaş’ta gece saatlerinde çıkan araç yangını paniğe neden oldu. Olay, saat 03.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulsoy Sokak’ta meydana geldi. Park halinde bulunan 34 PE 7744 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirirken, yangın kısa sürede büyüyerek çevrede park halinde bulunan üç otomobile daha sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araçlara müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, dört otomobilde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde araçlardan birinde patlama meydana geldiği anlar yer aldı.