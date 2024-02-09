Berat kandili ne zaman 2024 (Diyanet)? 2024 berat kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, saat kaçta başlar?
Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen Berat Kandili, şubat ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, 2024 Berat Kandili ne zaman, berat kandili hangi gün, ayın kaçında? Berat kandili orucu ne zaman tutulur, saat kaçta başlar?
09.02.2024 - 13:57 |