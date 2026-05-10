Belediye otobüsünde fenalaşan yolcu hastaneye yetiştirildi

10.05.2026 - 00:32Güncellenme Tarihi:
Sakarya’da belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale otobüste bulunan sağlık çalışanı tarafından yapıldı. Otobüs şoförü ise güzergahını değiştirerek yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Olay, dün Demokrasi Meydanı-Kampüs hattında sefer yapan 26 numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste bir yolcu aniden rahatsızlandı. Otobüste bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi hemşiresi Vildan Karakaya, fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Onur Çelik de rotasını değiştirerek aracı hastaneye sürdü. Rahatsızlanan yolcu, kısa sürede hastaneye götürülerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Yaşanan olayla ilgili sanal medyada paylaşım yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sağlık çalışanı Karakaya ile otobüs şoförü Çelik’e teşekkür etti. Alemdar paylaşımında, “Seyir halindeyken rahatsızlanan hemşehrimize ilk müdahaleyi yapan Tıp Merkezi çalışanımız Vildan Hanıma, hiç düşünmeden rotasını hastaneye çeviren kaptanımız Onur’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

