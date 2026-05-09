GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBartın'da şampiyonluk kutlaması hastanede bitti

Bartın'da şampiyonluk kutlaması hastanede bitti

09.05.2026 - 23:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BARTIN (İHA)

Bartın'da şampiyonluk kutlaması hastanede bitti

Bartın'da şampiyonluk kutlamasına katılan bir kadın taraftar, yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Yaralanan kadın, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

 

Haberin Devamı

Bartın Cumhuriyet Meydanı'nde toplanan taraftarların şampiyonluk sevinci esnasında bir kadın taraftar, Atatürk büstü arkasındaki yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

İLGİLİ HABER

Galatasaray, Süper Lig’de 26’ncı şampiyonluğunu ilan etti
Galatasaray, Süper Lig’de 26’ncı şampiyonluğunu ilan etti

Yaralanan kadının yardımına ise alanda güvenlik tedbiri alan polis ekipleri yetişti. Polisler, telsiz anonsu ile kutlama alanına ambulans ve itfaiye ekiplerini istedi. Alana gelen sağlık ve eitfaiye ekipleri güçlükle yaralı kadının bulunduğu alana geçebildi. Büstün arkasındaki telle çevrili bölgeye düşen yaralı kadın, ekiplerin yardımı ile sedyeye konularak bölgeden çıkarıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından taşınan sedye, taraftarların arasından güçlükle ambulansa getirilebildi.

İLGİLİ HABER

Zonguldak'ta motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada
Zonguldak'ta motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

Kadın taraftarın ayağından yaralandığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABER

Polisin, yolun karşısına geçmekte zorlanan kişiye yardım ettiği anlar kamerada
Polisin, yolun karşısına geçmekte zorlanan kişiye yardım ettiği anlar kamerada

Güncel Haberler

Belediye otobüsünde fenalaşan yolcu hastaneye yetiştirildi
#Gündem

Belediye otobüsünde fenalaşan yolcu hastaneye yetiştirildi

Alaca'da 3 aracın karıştığı zincirlemede kazada 1 kişi yaralandı
#Gündem

Alaca'da 3 aracın karıştığı zincirlemede kazada 1 kişi yaralandı

Bartın'da şampiyonluk kutlaması hastanede bitti
#Gündem

Bartın'da şampiyonluk kutlaması hastanede bitti