Karadeniz'in 1200 rakımlı gizli cennetinde sezon açıldı: Tam 1 milyon kişi bekleniyor!
24.06.2026 - 14:55Güncellenme Tarihi:
Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bulunan, muazzam doğası ve temiz havasıyla büyüleyen 1200 rakımlı Keyfalan Yaylası, haziran ayının gelmesiyle birlikte kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kent merkezinin ve çevre illerin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin akın ettiği yayla, gölet çevresindeki piknik alanları ve doğa yürüyüşü rotalarıyla ailelerin vazgeçilmez adresi oldu. Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, geçen yıl 750 bin kişiyi ağırlayan yaylada bu yıl hedefin 1 milyon turist olduğunu açıkladı.
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