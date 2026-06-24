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Çanakkale'de 30 köye ulaştı: Valilik koordine etti, Ayvacık'ta yapıldı

24.06.2026 - 15:09Güncellenme Tarihi:

Çanakkale Valiliği koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda 30 köye kesintisiz ve temiz içme suyu sağlanıyor.

1Çanakkale'de 30 köye ulaştı: Valilik koordine etti, Ayvacık'ta yapıldı

Çanakkale Valiliği koordinasyonunda, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından artan su ihtiyacını karşılamak ve kuraklığın etkilerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen 'Ayvacık Barajı İçme Suyu Altyapı Tesisleri 1. Etap İnşaatı' çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

2Çanakkale'de 30 köye ulaştı: Valilik koordine etti, Ayvacık'ta yapıldı

2026 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen proje ile Ayvacık Barajı’ndan, projenin tüm etaplarının tamamlanmasının ardından 30 köye yılda 1 milyon metreküp temiz içme suyu sağlanacak, birinci etap kapsamında 36 kilometrelik içme suyu isale hattı inşa edilecek, 2,4 kilometrelik enerji nakil hattı yapılacak, modern arıtma tesisi ve su depoları hizmete sunulacak.

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3Çanakkale'de 30 köye ulaştı: Valilik koordine etti, Ayvacık'ta yapıldı

Nisan ayında ihalesi tamamlanarak yer teslimi gerçekleştirilen projede çalışmalar aralıksız sürüyor.

4Çanakkale'de 30 köye ulaştı: Valilik koordine etti, Ayvacık'ta yapıldı

Bu stratejik altyapı yatırımı sayesinde Ayvacık ilçesine bağlı köylere sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir içme suyu ulaştırılacak; bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlanacak.