Çanakkale'de 30 köye ulaştı: Valilik koordine etti, Ayvacık'ta yapıldı

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Çanakkale Valiliği koordinasyonunda, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından artan su ihtiyacını karşılamak ve kuraklığın etkilerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen 'Ayvacık Barajı İçme Suyu Altyapı Tesisleri 1. Etap İnşaatı' çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.