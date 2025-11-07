Belediye ekipleri yol kenarını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi, soruşturma başlatıldı

Haberin Devamı

Olay, saat 17.30 sıralarında Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan araştırmada bölgenin eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından kemikler, kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü.

Mahalle sakinleri bölgenin eskiden mezarlık olduğunu belirterek, kemikleri gördüklerinde ihbarda bulunduklarını ifade ettiler. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.