Sivas'ın köyünde keşfedildi! Oturdukları yerden tonlarca altın rezervi fışkırdı

Murat Karabulut ise "Biz atadan, dededen duyduğumuz kadarıyla da oraya Altındağ diyorduk. Biz altın çıkıp çıkmadığını da basından öğrendik. Burada bize bilgi veren olmadı. Bizim beklentimiz, faaliyete geçtiği zaman köyümüzün insanlarının faydalanması. Şu an dışarıdan getirdikleri işçileri çalıştırıyorlar. Buranın ekonomik açısından bölgemize katkı sağlamasını isteriz. Çıkan madenden bize bir şey verecek değiller. İstihdam noktasında faydası olursa seviniriz" diye konuştu.