Belediye başkanı, kalp krizinden hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Basmakçı İlçe Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü (56), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
20.03.2023 - 09:41 | | İlyas Kaan TAYTAK/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. İhbarla eve giden sağlık ekipleri, Gönüllü'yü Başmakçı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen Gönüllü, kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Ayhan Gönüllü'nün cenazesi, bugün düzenlenecek törenin ardından Başmakçı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.