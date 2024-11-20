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Belaruslu kız kardeşler Niğde'de kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu iki kız kardeş dağcıyı bulmak için çalışmalar tekrar başlatıldı.

20.11.2024 - 11:06 | | AA
Belaruslu kız kardeşler Niğde'de kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Belaruslu kız kardeşler Niğdede kayboldu Arama çalışmaları devam ediyor

BÖLGEDE TARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yapıyor.

Belaruslu kız kardeşler Niğdede kayboldu Arama çalışmaları devam ediyor

16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliğine bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

 

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