Bekçi alımı 2026 son durum! Bekçilik şartları 2026 değişti! Yeni bekçi alımı başvurusu yapılacak mı, ne zaman yapılacak, şartları neler?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" değişikliği, bekçilik mesleğine adım atmak isteyen milyonlarca gencin beklediği yeni dönem şartlarını değiştirdi. Yeni yönetmenliğe göre bekçilerin 40 saatlik haftalık çalışma süresi gerekli hallerde vali onayıyla en fazla 56 saate kadar çıkarılabilecek. Bekçiler, şüphe durumunda kişiler üzerinde el ile dıştan yoklama yapabilecek ve araçların dışarıdan görünen bölümlerini kontrol edebilecek, ancak üst ve araç araması yapamayacak. Peki, Yeni bekçi alımı yapılacak mı, şartları neler?

Çarşı ve mahalle bekçilerinin işe alım şartları değişti. Askerlik ve ikamet koşulu öne çıktı. Adaylarda en az lise mezuniyeti ve Türk vatandaşı olma şartı korunurken, yaş sınırı 18 ila 31 olarak yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve benzeri nedenlerle emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerin ortaya çıkması halinde bu süre, vali onayıyla en fazla 56 saate kadar artırılabilecek. Belirtilen durumların ortadan kalkmasıyla, fazla çalışılan süreler personelin istirahat süresine eklenecek.

Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Ancak olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık ve mevsim koşulları ve benzeri durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerinde, Bakan onayıyla bu zaman dilimi dışında da çalıştırılabilecek.

ARAÇLA DEVRİYE GÖREVLERİ GENEL KOLLUK NEZARETİNDE

Devriyeler, en az iki kişiden oluşacak ve kıdemli personel amir sıfatıyla sağda yürüyecek. Görev süresince tabancalar kılıfında bulunacak ve yalnızca tehlikeli anlarda ele alınacak. Suç işlenmesini önlemek amacıyla zaman zaman tek düdük çalınacak. Araçla devriye görevleri ise genel kolluk nezaretinde yerine getirilecek.

Durdurulan kişinin üzerinde veya aracında silah ya da tehlike oluşturabilecek bir eşya bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, bekçiler zarar verilmesini önlemek amacıyla kişi üzerinde el ile dıştan yoklama yapabilecek. Araçların ise sadece dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümleri kontrol edilebilecek. Bekçiler, bu amaçla üst ve araç araması yapamayacak.

2026 YENİ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?

2026 yılı bekçi alımı takvimine dair henüz resmi bir kontenjan ilanı yayınlanmadı. Yeni bekçi alımı yapılması durumunda haberimize eklenecektir.