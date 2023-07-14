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Bebek'te ünlü restoranda iğrenç olay! Savunması ortaya çıktı, davada karar verildi

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi R.D.'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık A.İ. de avukatıyla katıldı. Şikayetçi taraf, sanığın cezalandırılması talebinde bulundular.Mahkeme, sanık A.İ'yi "Cinsel saldırı" suçunun sarkıntılık seviyesinde kalması nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraat etti.

14.07.2023 - 15:41 | | DHA
Bebek'te ünlü restoranda iğrenç olay! Savunması ortaya çıktı, davada karar verildi

Bebek'te bulunan ünlü bir restoranda R.D. isimli kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla hakkında 22,5 yıla kadar hapis istenen o dönem restoran müdürü olan A.İ. hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık A.İ'yi "Cinsel saldırı" suçunun sarkıntılık seviyesinde kalması nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraat etti.  

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi R.D.'nin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Duruşmaya tutuksuz sanık A.İ. de avukatıyla katıldı. Şikayetçi taraf, sanığın cezalandırılması talebinde bulundular. 

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Son savunmasını yapan sanık A.İ., söz konusu işyerinde 14 senedir çalıştığını söyleyerek, "Şikayetçi yaklaşık 5-6 ay bizimle çalıştı. Olayın olduğunu iddia ettiği günden yaklaşık 1 ay öncesinden iş disiplinini aksattığı ve çalışma verimi düşük olduğu için uyarı alıyordu. Bir keresinde kendisinden servis yapılışına ilişkin bir sunum istedim. Bunu yanlış yapması üzerine kendisini basitçe ikaz ettim. 'Siz zaten beni sevmiyorsunuz' gibi bir tepki vermişti, şok olmuştum. Olay günü şikayetçinin mesai süresini uzatmıştım ancak görev yerinde asık suratlı bir şekilde durduğu için kısım amiri olarak şikayet olmaması için yanıma çağırıp gönlünü almaya çalıştım.

O gün şikayetçiyle aramdan geçen olaylar bu kadardır" dedi. Şimdiye kadar pek çok kadınla çalıştığını söyleyen A.İ. "Olayın gerçekleştiği iddia edilen yer, müşteri tuvaletidir. Müşteri tuvaletinin önü kuyruktur ve çok kalabalıktır. Şikayetçiye cinsel eylemde bulunmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Benim itibarım, adım gitti. İftiralar nedeniyle işimden oldum. Suçu işlediğime ilişkin bir tane somut delil yok. Şikayetçi işten çıkarılma korkusu yaşayarak böyle bir yola başvurmuş. Beraatımı talep ederim" diye konuştu. Son sözü sorulan sanık A.İ., "Böyle bir olayın yaşanması mantıken ve fiziken mümkün değildir. Adalete güveniyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

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 CEZA VE BERAAT KARARI

Mahkeme, sanık A.İ.'yi "Cinsel saldırı" suçundan eylemin sarkıntılık düzeyinde kaldığını dikkate alarak 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. 

 İDDİANAME

İddianamede, şikayetçi R.D.'nin mekanda çalışan, şüpheli A. İ.'nin de aynı iş yerinde müdür olduğu belirtildi. Olay günü şüpheli A.İ.'nin alkollü olduğu ve ters davranışları nedeniyle müşteki R.D.'den özür dilediği aktarılan iddianamede, A.İ.'nin özür dilerken müştekiye sarılarak basit cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi. İddianamede şüphelinin lavaboda müştekinin kollarını tuttuğu, sarıldığı ve boynundan öptüğü anlatıldı. Şüpheli A.İ.'nin "Basit cinsel saldırı" suçundan 7,5 yıldan  15 yıla kadar hapsi,  "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 1,5 yıldan, 7,5 yıla kadar olmak üzere toplam 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

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