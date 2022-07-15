Bayram tatili sonrası dönüş çilesi başladı! Birçok noktada yoğunluk var

Kurban Bayramı tatiline çıkanların bir kısmı, tatilinin bitmesine 2 gün kala dönüş yoluna geçti. Dönüş yolculuğu nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte, akşam saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanırken yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakları dönüşlere kapatarak trafiği hızlandırdı. Kentte, trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Osmangazi Köprüsü'nde de yoğunluk yaşanıyor

Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan Osmangazi Köprüsü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

Ankara Çevreyolu Lalahan girişinde trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle, Kırıkkale-Ankara Çevreyolu Lalahan mevkiinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.