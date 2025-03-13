Bayram ikramiyesi ile ilgili yeni gelişme! Milyonlarca emekli bekliyordu
13.03.2025 - 16:06Güncellenme Tarihi:
Milyonlarca emekli günlerdir, 'Bayram ikramiyesi kaç lira olacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen açıklama geldi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinde zam oranı netleşti.
Zamlı emekli ikramiyeleriyle ilgili emeklilerin bekleyişi son buldu. Emekliye yılda 2 kez ödenecek olan bayram ikramiyeleri 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece Ramazan ve Kurban Bayramları için toplamda emekliler 8 bin TL’lik ikramiye ödemesi alacak.
Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.