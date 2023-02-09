BAYKAR'dan deprem bölgesine 655 milyon liralık yardım
BAYKAR, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrasında 4 günde toplam 655 milyon 771 bin 721 bin lira yardım yaptığını duyurdu.
09.02.2023 - 17:28 |
BAYKAR'ın sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Bugün, kurucumuz merhum Özdemir Bayraktar ve Canan Bayraktar adına, 300 milyon TL’lik bir nakdi yardımı daha AFAD’a ilettik. Baykar ailesi olarak 4 günlük süre zarfında bölgeye gönderdiğimiz insani ve nakdi yardımlar 655 milyon TL'ye ulaştı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerine yer verildi.