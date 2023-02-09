Türkiye'de memur maaşları 4 gün erken yatırılacak

Türkiye geneli memur maaşları 4 gün erkene çekildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun şu ifadeleri kullandı: Türkiye geneli memur maaşları 4 gün erkene çekildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun şu ifadeleri kullandı:

Memur maaşlarına ilişkin sıcak gelişme şu: Ödemeler erken yapılacak. Normalde ödemeler 15 Şubat’ta yapılacaktı. Şubat ayına ilişkin olarak özel bir karar alındı. Erkene çekildi, 4 gün önce ödemeler yapılacak.

Öncelikle depremin etkilendiği 10 il için yapılmıştı. Daha sonra kapsam genişletildi. Edindiğimiz bilgilere göre tüm memurları kapsayacak şekilde ödemeler erken yapılacak. Kamuda görevli memur ve işçi maaşları aslında.

Personelin maaşı 11 Şubat’ta ödenecek. Hazine Bakanlığı tarafından ödemelerin erken yapılması kararı alınmış oldu."