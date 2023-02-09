TSK'dan depremzedeler için sahra hastanesi

TSK, 10 ilde yıkıma yol açan deprem felaketinin merkezi Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi bahçesine sahre hastanesi kurdu. Hastanede 2 acil müdahale alanı, 2 hastanın aynı anda ameliyat edilebileceği bir ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, radyoloji ünitesi, sterilizasyon ünitesi ve eczane bulunuyor. Depremde yaralanan vatandaşlara sahra hastanesinde hem acil müdahale hem de ileri seviyede müdahalede bulunuluyor. Hastanede tedavi gören depremzedelerden Kemal Beygözü (72), "Bizim ev gitti, geriye hiç bir şey kalmadı. Deprem anında 5 kişiydik, şükür hepimiz kurtulduk. Bizi kurtardılar, çok memnunum. Burada çalışan herkesin eline sağlık, askerlerin gözlerinden öperim" dedi.