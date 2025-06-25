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Bayılan yolcu için güzergâhı değil, vicdanın yolunu izledi

25.06.2025 - 01:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bayılan yolcu için güzergâhı değil, vicdanın yolunu izledi

Isparta'da sabah saatlerinde özel halk otobüsünde fenalaşarak baygınlık geçiren kadın yolcu, şoförün dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde hastaneye ulaştırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken şoför olay anını anlatarak, "O an yolcuların 'kaptan ne olursun hastaneye sür' dediklerini duydum ve hiç düşünmeden hattımın dışına çıkarak hastaneye sürdüm ve yolcumuzu yetiştirdik. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum" dedi.

Olay, sabah saat 08.45 sıralarında Isparta şehir merkezinde seyir halindeki özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüste ayakta yolculuk eden bir kadın aniden fenalaşarak yere yığıldı. Panikleyen yolcular, şoföre seslenerek "Kaptan hastaneye sür" diyerek yardım istedi. Olayı fark eden halk otobüsü şoförü Musa Bayındır, sefer güzergâhını terk ederek aracını hızla Isparta Şehir Hastanesi'ne yönlendirdi. Baygın halde hastaneye ulaştırılan yolcu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bayılan yolcu için güzergâhı değil, vicdanın yolunu izledi


"Elimden geleni yaptım ve çok mutluyum"
Yaşananlarla ilgili konuşan şoför Musa Bayındır, "Otobüsümde bir yolcumuz baygınlık geçirdi. Yolcular hemen 'kaptan ne olursun hastaneye sür' dedi. Ben de hiç düşünmeden hattımın dışına çıkarak hastaneye sürdüm. Elimden geleni yaptım. Durumunun iyi olduğunu öğrendim, çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. Bayındır, benzer bir durumda herkesin aynı şekilde davranması gerektiğini belirterek, "O an bayılan kişi çocuğumuz bile olabilirdi. Kim olursa olsun can güvenliğini sağlamak bizim görevimiz" dedi.

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