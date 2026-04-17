Batman'ın iki ilçesi için çok kuvvetli yağış uyarısı geldi

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, valilik ve AFAD tarafından özellikle Sason ve Kozluk ilçeleri için kritik uyarılarda bulundu. Alınan bilgilere göre, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 08.00’de başlaması beklenen yağışların gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Yağış miktarının metrekare başına 51 ile 100 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, bu seviyenin hem altyapı hem de tarım alanları açısından ciddi riskler barındırdığı ifade edildi. Uyarılar kapsamında vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

Özellikle şehir merkezi ile kırsal bölgelerde taşkın riskinin yüksek olduğu vurgulanırken, yıldırım ve yerel dolu yağışlarının da görülebileceği belirtildi. Ayrıca toz taşınımına bağlı olarak yağışın yer yer "çamur şeklinde" düşebileceği, bunun da görüş mesafesini azaltarak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

İLGİLİ HABER Aydın Efeler’de çiftliğe silahlı saldırı düzenlendi 1 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, sürücülerin ve seyahat planı olan vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların resmi kurumların yapacağı anlık duyuru ve uyarıları yakından takip etmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.