Meteoroloji'den Zonguldak ve Bartın'a fırtına uyarısı geldi

17.04.2026 - 20:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Batı Karadeniz’in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.

 

apılan son değerlendirmelere göre, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde rüzgârın 17 Nisan 2026 günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği, uyarının ise 13.00 ile 23.59 saatleri arasında geçerli olacağı bildirildi.

Meteorolojik değerlendirmede, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

