Yıllar önce gelin geldiği köyü turizm merkezi yaptı! Türkiye'de sadece bu köyde var! Yerli ve yabancı turistin uğrak noktası oldu

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Ergin, komşularının ısrarı üzerine ikinci dönem de muhtarlığa aday olduğunu ve yeniden seçildiğini aktararak, köy için çalışmaya devam ettiğini söyledi.



Köyde muhtarlık işlerini rahat yürütmesi için oğlunun kendisine Anneler Günü'nde ATV tarzı bir araç yaptığını anlatan Ergin, "Muhtarlığım döneminde çok faydalı oldu. Köye inip çıkmamda yardımcı oldu. Sağ olsun, ona ayrıca teşekkür ediyorum. Valimiz de gördü, çok beğendi. 'Yeni nesil traktör' diye adlandırmıştı." ifadelerini kullandı.



Kaymakamlık lojmanının da köyde olduğunu dile getiren Ergin, "Türkiye'de kaymakamlık lojmanı olan tek köy bizim köyümüz, Yuva köyü. En güzel, en kıymetli komşularımızdan biri kaymakamımız. Köyümüze de destek oluyor. Çok güzel yardımları oluyor. Gerek giden Kaymakam İlhan Bey olsun gerek şimdiki Kaymakam Emirhan Bey olsun bizlere ve köyümüze destek oldu, olmaya da devam ediyorlar. Yardımlaşmamız güzel oluyor." diye konuştu.