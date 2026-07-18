Acur hasadı Batman'da başladı: Kilosu 100 liradan satışa sunuluyor

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Pazarcı Veysel Alev, isminin trözi olduğunu belirterek, "Tamamen organiktir. Biz bunu tarladan getiriyoruz, pazarda satıyoruz. Kilosu yerine göre 100 liradır, yerine göre 50 liradır. Hem yemektir hem turşudur, çok lezzetlidir. Türkiye'nin her yerine gidiyor, turşusu Avrupa ülkelerine bile gidiyor" dedi.