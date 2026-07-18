İngiltere'de gördüğü tekniği İstanbul'da denemek için kolları sıvadı: Bir otoparkı dev tarım üssüne dönüştürdü! Avrupa'yı bırakıp döndü, michelin yıldızlı şeflere satışa başladı!

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Aylin Erdoğan, "Şu an büyük firmalara da satış yapma aşamasındayız. İstanbul içinde şu anda aktif 12 müşterimiz var. Bunların 2'si otel. Michelin Yıldızlı restoranlara da satışlarımızı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.Tesisin kurulumu sürecinde yerli firmalardan destek aldıklarını belirten Erdoğan, "Bu sistemlerimizin kurulumu için yerli firmalarla çalıştık. Aynı şekilde tohum alımlarımız için de yerli firmalarla çalışıyoruz. Burada aslında tamamen yerli üretim yapıyoruz. Hem teknoloji açısından hem tesis inşası açısından hem de tohumların alımı açısından yerli firmalarımızdan destek alıyoruz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İhracat hedefimiz var. Ancak şu an için ana hedefimiz aslında İstanbul. Sonra da planımız aslında iç pazarda genişlemek. Türkiye pazarını oturttuktan sonra da ve halkımıza da direkt satışlarımızı açtıktan sonra ihracat için planlarımız var, hedeflerimiz var. Buna yönelik AR-GE çalışmalarımız da yakında başlıyoruz. Avusturya, Almanya, İngiltere ve İrlanda bu alanda öne çıkan pazarlar."