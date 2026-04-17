Şırnak için kritik uyarı! Valilik duyurdu: Kontrollü su tahliyesi başlıyor

Valilikten yapılan açıklamada, baraj rezervuarına gelen su miktarındaki ciddi artış nedeniyle tahliye sürecinin başlatılacağı ve bu işlemlerin 30 Nisana kadar devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, tahliye süresince nehir yataklarında ve dere kenarlarında su seviyesinin aniden yükselebileceğine dikkat çekerek, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatağı ve çevresinde bulunan tarım arazileri, ulaşım yolları ve işletmeler için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşların, riskli alanlardan uzak durmaları ve yapılan resmi uyarıları dikkate almaları istendi. Valilik, sürecin güvenli şekilde yürütülmesi için ilgili tüm kurumların koordinasyon halinde çalıştığını belirterek, kontrollü su tahliyesinin herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.