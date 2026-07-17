SON DAKİKA: Ahbap Derneği soruşturmasında Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün daha tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.



Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.