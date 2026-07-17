Kuraklık çiftçinin tercihini değiştirdi! Aydınlı üreticilerin yeni gözdesi bu ürün oldu

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Aydın'da kuraklık ve azalan su kaynaklarının etkisiyle alternatif ürünlere yönelim artarken, ayçiçeği üretiminde Söke ilçesi kentin lokomotifi olmayı sürdürüyor. 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelindeki ayçiçeği üretim alanlarının yüzde 72'si Söke'de bulunuyor.Verilere göre Aydın genelinde 2 bin 759 üretici, toplam 218 bin 51 dekarlık alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştirirken, Söke'de ise bin 699 üretici 158 bin 655 dekarlık alanda üretim yapıyor. Böylece il genelindeki ayçiçeği ekim alanlarının yaklaşık yüzde 72'si tek başına Söke tarafından karşılanıyor.