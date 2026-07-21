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Konya Şeker’den ihracat hamlesi: Topraksız seradan dünya pazarlarına

21.07.2026 - 16:01Güncellenme Tarihi:
Konya Şeker’den ihracat hamlesi: Topraksız seradan dünya pazarlarına

Topraksız tarım ve sıfır pestisit ilkesiyle faaliyet gösteren Konya Şeker'in teknolojik sera tesisi, ürettiği yıllık 1.600 ton domatesle hem iç pazara güç katıyor hem de ihracatta öne çıkıyor.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) ile büyük hissedarı olan ve 39 bin çiftçinin ortaklığıyla kurulan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi bünyesindeki Konya Şeker, bünyesindeki yenilikçi sera tesisiyle sektöre öncülük etmeyi sürdürüyor.

Dünyanın sayılı iklimlendirme teknolojileri arasında gösterilen "Ultra-Klima" sistemine sahip olan sera tesisi, tamamen topraksız tarım uygulamaları ve sıfır pestisit ilkesiyle faaliyet gösteriyor.

YILLIK 1600 TON DOMATES ÜRETİMİ

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Yaklaşık 40 dekarlık aktif ticari üretim alanında kurulan ve doğrudan fabrikanın entegre bir parçası olarak çalışan serada yıllık ortalama 1600 ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Tesis bünyesinde üretilen bu domateslerin yarısından fazlası ise yurt dışına ihraç ediliyor.

Haber fotoğraf: Uğur Yıldırım

 

 

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