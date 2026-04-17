GündemAydın Efeler’de çiftliğe silahlı saldırı düzenlendi 1 kişi hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Aydın Efeler’de çiftliğe silahlı saldırı düzenlendi 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın Efeler’de çiftliğe silahlı saldırı düzenlendi 1 kişi hayatını kaybetti

17.04.2026 - 20:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Melek FIRAT/ AYDIN, (DHA)

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Mehmet Can Tülübaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki bir besi çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre F.K. henüz bilinmeyen nedenle çiftlikte bulunan Mehmet Can Tülübaş’a tabanca ile ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Tülübaş hastaneye kaldırıldı, şüpheli F.K. ise gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Tülübaş, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen F.K. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Aydın Efeler’de çiftliğe silahlı saldırı düzenlendi 1 kişi hayatını kaybetti
Aydın Efeler’de çiftliğe silahlı saldırı düzenlendi 1 kişi hayatını kaybetti