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Batman'da yol kontrolü sırasında 2 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirirldi

29.01.2025 - 20:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman'da yol kontrolü sırasında 2 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirirldi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Hasankeyf Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 25 Ocak'ta Hasankeyf ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyetinde bir araçta yapılan aramada 2 bin 260 paket bandrolsüz sigara ve 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan şahıs göz altına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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Batman'da yol kontrolü sırasında 2 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirirldi
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