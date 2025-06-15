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Batman'da panelvan ile traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı

15.06.2025 - 18:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Batman'da panelvan ile traktör çarpıştı 3 kişi yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde panelvan ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zekeriya E. (21) idaresindeki 72 ABZ 285 plakalı traktör ile Osman U. (32) yönetimindeki 34 FMP 287 plakalı panelvan, Uzunyazı köyü Seymenler mezrası mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Zekeriya E. ile traktördeki Celal E. (15) ve Yahya E. (17) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yahya E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

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