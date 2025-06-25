Batman'da hasadı biten kırmızı mercimeğin fiyatı belli oldu! Verim düştü fiyat yükseldi

Batman'da kırmızı mercimekte kuraklığın olumsuz seyretmesi ile verim düştü, fiyat yüzde 75’e yakın arttı. Tarım sektöründe girdi maliyetlerinin artması ve kuraklığın etkisi çiftçiyi kara kara düşündürüyor.

VERİM DÜŞTÜ FİYATI YÜKSELDİ

Batman Ovası’nda üretimi yapılan kırmızı mercimekte girdi maliyetlerinin artması ve kuraklığın olumsuz seyretmesiyle verim yer yer yüzde 70 düştü. Yaklaşık 30 yıldır mercimek satışı yapan Ahmet Yanık, bu yıl kırmızı mercimekte yüzde 75 civarında fiyat artışı olduğunu söyledi. Kuraklığın Batman Ovası’ndaki mercimeğin verimini ciddi oranda düşürdüğünü ifade eden Yanık; “Bu yıl kuraklık Batman Ovası’nda yüzde 50-70 arasında ürün kaybına neden oldu. Verimin düşmesiyle birlikte bu üründe fiyatta ciddi artış yaşandı” dedi.

“ÇİFTÇİ BU VERİMLE TARLASINI SÜREMEZ”



Mercimek satıcısı Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgenin en büyük gelir kaynaklarından biri de kırmızı mercimektir. Ovamızda kaliteli mercimek yetişiyor. İthal mercimek, ürünümüzün gölgesinde kalır. Bölgenin en kaliteli mercimeğinin yetiştiği şehirlerden biri Batman’dır. Kuraklık nedeniyle maalesef çiftçi tarlaya girip, istediği ürünün toplayamadı ve hasat döneminde yaşanan kayıp nedeniyle bir anda kırmızı mercimeğin kilosu piyasada 35-37 TL’ye kadar çıktı. Oysa bu ürün geçen yıl 22 liradan satılıyordu. Hububat üreticisi bu ürünle kesinlikle tarlasını süremez. Bu sene zor bir süreç yaşayan çiftçiye tohum ve gübre desteği sağlanmalıdır. Buğdayda da olduğu gibi bu yıl kuraklıktan dolayı mahsul az. Fiyatların yükselmesinin de bir nedeni budur.”