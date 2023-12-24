Başsavcılıktan Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."