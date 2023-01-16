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Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi, perşembe günü Anaya Komisyonu'nda ele alınacak.

16.01.2023 - 13:04 |
Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek

Başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifi; geçen ay AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Anayasa Komisyonu, teklifi görüşmek üzere 19 Ocak Perşembe günü toplanacak. Komisyon, Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddesi ile ailenin korunmasını düzenleyen 41'inci maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini ele alacak.

 

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