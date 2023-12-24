BartÄ±n'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±; 8 köy yolu kapandÄ±, 5 köye elektrik verilemiyor
BartÄ±n'Ä±n yÃ¼ksek kesimlerde etkili olmaya devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 8 kÃ¶y yolu ulaÅŸÄ±ma kapanÄ±rken, Ä°l genelinde olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 5 kÃ¶ye elektrik verilemiyor.Â
24.12.2023 - 16:11 | | Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-
BartÄ±n genelindeki fÄ±rtÄ±na sonrasÄ±nda hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndaki hÄ±zlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle yÃ¼ksek kesimlerde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yaÅŸandÄ±. YÃ¼ksek kesimlerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olurken, il merkezinde de saÄŸanak etkisini gÃ¶sterdi.Â Ä°l genelinde 8 kÃ¶y yolu kar nedeniyle ulaÅŸÄ±ma kapanÄ±rken, BartÄ±n Ã–zel Ä°dare ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. BartÄ±n-Kastamonu SoÄŸucaksu GeÃ§idi ve BartÄ±n KarabÃ¼k Yolu Ahmetusta GeÃ§idi'nde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±mÄ±n aksamamasÄ± iÃ§in KarayollarÄ± ekipleri Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. AyrÄ±ca il genelinde 5 kÃ¶ye elektrik verilemiyor.