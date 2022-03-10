Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." denildi.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/8nzZwIGfie — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2022