Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
10.03.2022 - 11:03 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." denildi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/8nzZwIGfie— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2022