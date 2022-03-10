GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBarış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

10.03.2022 - 11:03 |
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." denildi.

Ekipler 30 adrese baskın yaptı! Çok sayıda gözaltı var
İlgili Haber
Ekipler 30 adrese baskın yaptı! Çok sayıda gözaltı var
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı
İlgili Haber
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı
Antalya'daki barış zirvesine yoğun ilgi
İlgili Haber
Antalya'daki barış zirvesine yoğun ilgi
Metrobüs, Marmaray ve vapurlar çalışıyor mu?
İlgili Haber
Metrobüs, Marmaray ve vapurlar çalışıyor mu?

GÜNCEL HABERLER

Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

Sıradaki Haber
KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

Sıradaki Haber
ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

Sıradaki Haber
Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları ile ilgili açıklama! 81 ile gönderiliyor, fiyat sabit kalınca...

Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları ile ilgili açıklama! 81 ile gönderiliyor, fiyat sabit kalınca...

Sıradaki Haber