GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Barajlar alarm seviyesinde! Prof. Dr. Şen 'İstanbul'un 80-90 günlük içme suyu kaldı' dedi ve uyardı
ABONE OL

Barajlar alarm seviyesinde! Prof. Dr. Şen 'İstanbul'un 80-90 günlük içme suyu kaldı' dedi ve uyardı

Yağışların beklenen oranda olmaması nedeniyle Türkiye'de birçok baraj alarm seviyesine indi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kuraklığa karşı alınması gereken tedbirleri açıkladı. Ayrıca Prof. Dr. Şen, İstanbul'un 80-90 günlük içme suyu kaldığını söyledi.

23.03.2023 - 12:34 |
ABONE OL

İzmir, Bursa, Konya ve İzmir susuz mu kalacak? Yağışlar devam edecek mi? Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK'te Göksu Öngören Özgür'ün sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Şen'in CNN TÜRK canlı yayınında paylaştığı bilgiler şöyle:

Kuraklık noktasal değil bölgesel bir kuraklık var. Su miktarları çok az. İstanbul'un şu an yüzde 37'lik bir doluluk oranı var. 80-90 günlük bir suyu var İstanbul'un. Bu rakamlar eylülde ekimde olsaydı diyecektik ki, "Önümüzde kış yağışlı mevsim var. Bunu kapatırız." Ama yağışlı mevsimin bitmesine sadece 1,5 ay kaldı.

Barajlar alarm seviyesinde Prof. Dr. Şen İstanbulun 80-90 günlük içme suyu kaldı dedi ve uyardı

Yağışlar devam edecek görünüyor. Önümüzdeki hafta biraz hava da soğuyor, Anadolu'ya kar yağıyor. Kar çok önemlidir. Sadece İstanbul ve Batı bölgelerindeki içme suyu değil diğer barajlarımız da son derece tarımsal açıdan önemli. İstanbul'daki barajları ele alırsak yüzde 37'lik, yağış alan bir haftada yüzde 2'lik bir artış olmuş.

Demek ki bir buçuk aylık bir süreçte yüzde 45 gibi değerle yaza gireceğiz. Yaza ne kadar yüksek girersek o kadar iyi çünkü buharlaşma kayıpları da devreye girecek. Geçen sene bu zamanlarda İstanbul'da %88 doluluk vardı.

Barajlar alarm seviyesinde Prof. Dr. Şen İstanbulun 80-90 günlük içme suyu kaldı dedi ve uyardı

KONYA OVASI ÇAĞRISI

Konya özel bir yer. Konya ovası sadece yağmurla suyu alıyor. İçerisinde ne akarsu ne başka bir şey var. Konya ovasındaki tarım son derece önemli. Artık burada sulu tarım yapılmamalı, kuru tarıma geçilmeli. Ya da Konya Ovası'na dışarıdan bir su aktarımı yapılması lazım.

    GÜNCEL HABERLER

    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    İstanbul'da et fiyatlarında 3 farklı tarife

    İstanbul'da et fiyatlarında 3 farklı tarife

    'Deprem Şarlatanı' yeni tahminlerini sıraladı 3 lokasyonu işaret etti!

    'Deprem Şarlatanı' yeni tahminlerini sıraladı 3 lokasyonu işaret etti!